Не ходите дети в Африку гулять, точнее вовсе не дети и вовсе не в Африку - а в Калининградскую область. Но вот "турист" из США не послушался, и зачем-то в обход пограничного КПП притопал в Россию прямиком из Польши. Разумеется, пешие прогулки должны осуществляться согласно международно приятному регламенту, а "не вот так". А когда нарушаешь, не удивляйся, что придут злые русские пограничники и "посадют", точнее поймают. Так и произошло.
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Боец армии США. Источник фото: ru.freepik.com
Курьезный случай (но не для гражданина США Тейлора Дадли) произошел в апреле прошлого года. После своей поимки незадачливый американский путешественник очутился в российской тюрьме, но его не "забыли". И благодаря деятельной деятельности (простите за масло масляное) экс-губернатора Билли Ричардсона (а также представителей посольств США в Москве и Варшаве и иных лиц) бывшего морпеха освободили. Передаче 35-летнего мужчины произошла на границе с Польшей "на поруки" лично вышеназванному Ричардсону
Тейлору Дадли сильно повезло, так как он не совершил ничего серьезного, а вот другой морпех пока продолжает отбывать свой срок в России. Речь идет о Поле Уилане, получившем срок за шпионаж.