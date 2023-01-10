Если солдат на фронте, он может сбить дрон очередью из личного оружия - например автомата (что крайне маловероятно), а еще он может сбить дрон специализированным средством Vampire, который американцы все обещают и обещают, но никак не могут передать ВСУ. Хотя долгожданный "противодронный набор" обещали привезти к концу лета (2022 года), но все застопорилось.
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Пикап с модульной системой борьбы против дронов. Источник фото: l3harris.com
Ну а как иначе, когда контракт с производителем L3Harris Technologies того самого "Вампира", представителям Пентагона удалось заключить лишь месяц назад. И да, "изобилия" данного комплекса тоже не приходится ждать. А первые поставки в украинские войска запланированы на лето 2023 года.
Данная установка представляет собой модульную систему, которую легко установить на какой-нибудь пикап, потратив всего два часа. А управлять системой хватит "сил" лишь одного оператора.
Установка на четыре ракеты и датчик. Источник фото: l3harris.com
Четыре ракеты могут сбить дроны небольшого размера, массой 25 килограмм и что немаловажно, с медленно летящими вертолетами они тоже умеют бороться.
Оружие достаточно секретное, поэтому в Америке даже не раскрывают всех его достоинств и принципов охоты за воздушными целями.