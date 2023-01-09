Помните тот самый отечественный фильм "Сволочи", где малолетние преступники под руководством старшего офицера, были подготовлены для выполнения особо ответственного задания в глубоком тылу врага. Так вот, это был на 100% художественный фильм. Но украинцы решили пересмотреть "этот" подход и воплотить киношные фантазии в жизнь.
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Так бойцы второго армейского корпуса ЛНР обнаружили секретную базу в Северодонецком районе, где под руководством иностранных кураторов готовили детей-диверсантов. Причем дети должны были не только проводить разведку и передавать координаты мест расположения российских войск, но и в некоторых случаях возможно выступали как смертники. Так как в о одном из помещений был найден детский пояс-муляж со взрывчаткой.
Источник фото: pnp.ru
Курировало подготовку, кроме специалистов НАТО и разведчиков вооруженных сил Украины, в том числе и министерство образования Украины, проводившее обучение в игровой манере. под прикрытием военно-патриотических игр.
К слову, с начала СВО было обнаружено и задержано большое количество корректировщиков ВСУ, для маскировки деятельности которых, дабы не вызывать подозрения, привлекались дети.