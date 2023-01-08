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Поздравлявший с НГ из Мексики курский депутат обвинил в сливе видео своего друга из западной Украины
На днях российский интернет всполошило видео довольного человека в сомбреро, передававшего из далекой Мексики привет на Родину. Веселым человечком оказался местный курский депутат
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   Будет ли в следующем году опубликован топ-10 самых глупых способов испортить свою политическую карьеру, но однозначно сегодняшний новогодний хит достоин размещения на импровизированном пьедестале позора.

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   Напомню предысторию. Курский депутат Максим Васильев местного парламента записал видео своего мексиканского отдыха, где в колоритном национальном наряде с довольным лицом и с бокалом пива и тарелкой креветок, передает привет своим избирателям. А тем временем Курская область подвергается ежедневным обстрелам со сторону ВСУ. 


Источник фото: dzen.ru


   Как только видео завирусилось, Васильеву сразу стало не до отдыха, но какое-то время пришло на "разработку" cool story, оправдывающей курского избранника народа. И вы будете смеяться, оказывается человеком, сделавшим из неприметного Максима звезду российского масштаба стал друг с Западной Украины, заливший данное видео на просторы мировой паутины.

   Из курьезного: отдыхал данный господин не один, а со своей женой, которая по совместительству является представительницей "Единой России". 

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   Что хочется сказать, красиво жить не запретишь, но без мозгов это очень трудно сделать. И да, данный "слуга народа" не считает себя в чем-либо виноватым, о чем в своем интервью и заявил.

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#депутат #курск #максим васильев #скандал с депутатами
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