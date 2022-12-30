Причем большее количество электрокаров должно собираться в нашей стране

Вчера не догонишь, а от завтра не уйдешь, но в России к началу следующего десятилетия планируется "увидеть" каждый седьмой автомобиль на электротяге. Амбициозные планы оглашены в новой редакции стратегии по развитию автомобильной промышленности России, которая рассчитана до 2035 года.

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И более конкретней: в ближайшем будущем прогнозируется рост "ассортимента" электромобилей до 70% в год в процентном соотношении к году предыдущему. По итогу к 2030 году общий объем электромобилей от автомобильной массы должен составить 15% или более. Для достижения этих показателей должно быть созданы новые производства для создания автомобильных компонентов к гибридной технике и чисто к электромобилям. Сюда можно отнести производство батарей, катодных и анодных принадлежностей и других компонентов.





E-neva. Источник фото: avtopromnews.ru





Для выполнения стратегии финансирование долгосрочной программы должно составить около 300 миллиардов рублей из государственного бюджета. И в связи с текущими геостратегическими событиями в мире, требуется скорейшая локализация основных автомобильных компонентов в РФ.

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Кроме того, российский автомобильный рынок должен состоять на 80% из автомобилей отечественного производства.