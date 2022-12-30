Обычно БПЛА данного типа замечались перед атаками украинских беспилотников на Севастополь

Чем военное искусство отличается от простых набегов, долго думать не надо. Конечно напрашивается лишь одно слово - "разведкой" местности. А сейчас в наше время без разведки не обходится ни один мало-мальский "вояж".

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В севастопольском небе над Черным морем жители города наблюдали полет разведывательного стратегического беспилотника "made in USA". Более сведущие наблюдатели сразу определили тип летательного средства - это был аппарат RQ-4B Global Hawk производства фирмы Northrop Grumman. Ну а более технически подкованные за дополнительной информацией полезли на Flightradar24. Где по данным воздушной карты можно сделать вывод, что БЛА поднялся в воздух с кипрского аэродрома, пересек воздушное пространство Греции и Болгарии, приблизившись к воздушным границам России.





Источник фото: hotcore.info





Две недели назад, 12 декабря, однотипный беспилотник-разведчик был отмечен примерно в том же районе. Правда БЛА с позывным FORTE10 вылетел не с Кипра, а с итальянской Сицилии, где парил, изучал местность в 100 километрах от полуострова-авианосца (Крыма).

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Уже неоднократно было замечено, как только в небе появился "беспилотный стратег", значит после могут последовать воздушные атаки со стороны Украины. Натовская техника "зачастила" совершать небесные круизы после событий 24 февраля.