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В окрестностях Севастополя наблюдали стратегический беспилотник США - RQ-4B Global Hawk
Обычно БПЛА данного типа замечались перед атаками украинских беспилотников на Севастополь
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   Чем военное искусство отличается от простых набегов, долго думать не надо. Конечно напрашивается лишь одно слово - "разведкой" местности. А сейчас в наше время без разведки не обходится ни один мало-мальский "вояж".

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   В севастопольском небе над Черным морем жители города наблюдали полет разведывательного стратегического беспилотника "made in USA". Более сведущие наблюдатели сразу определили тип летательного средства - это был аппарат RQ-4B Global Hawk производства фирмы Northrop Grumman. Ну а более технически подкованные за дополнительной информацией полезли на Flightradar24. Где по данным воздушной карты можно сделать вывод, что БЛА поднялся в воздух с кипрского аэродрома, пересек воздушное пространство Греции и Болгарии, приблизившись к воздушным границам России. 


Источник фото: hotcore.info

Источник фото: hotcore.info


   Две недели назад, 12 декабря, однотипный беспилотник-разведчик был отмечен примерно в том же районе. Правда БЛА с позывным FORTE10 вылетел не с Кипра, а с итальянской Сицилии, где парил, изучал местность в 100 километрах от полуострова-авианосца (Крыма). 

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   Уже неоднократно было замечено, как только в небе появился "беспилотный стратег", значит после могут последовать воздушные атаки со стороны Украины. Натовская техника "зачастила" совершать небесные круизы после событий 24 февраля.

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#northrop grumman #rq-4b global hawk
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