С помощью программы DNAxiS можно будет создавать из наборов ДНК различные по виду фигуры

Мы часто слышим как "со всех сторон" раздается неоправданная критика в сторону генной инженерии: де, мол, вмешательство в эти микроскопические образования - есть вторжение в замысел божий, за что неминуемо последует наказание. Ну а пока этого еще не "знают" ученые из Америки, мы поговорим об их новом открытии.

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Американские ученые из аризонского университета создали программу генного конструктора - "DNAxiS". Благодаря этой "непонятной" аббревиатуре исследователям удалось сформировать из простых молекул ДНК фигуры различного вида. И удивляться шибко тут не стоит: по сути ДНК есть гибкое, но устойчивое образование микромира, которое может носить функции не только хранителя данных, но и быть кирпичом микромира для различных конструкций. Пока нет единого мнения чем все это "закончится", но у ученых мужей есть надежда на скорейшее внедрение их разработок в "обычную жизнь".









И действительно: эволюционные процессы превратили обычную молекулу ДНК в невероятно высокий источник гибкого материала с единственной целью - быть идеальным "багажом" для "чемодана-клетки". Причина в самом устройстве молекулы. ДНК молекула состоит из коротких и длинных цепочек, которые можно составлять в различной последовательности в различных плоскостях. Где короткие цепочки - это своеобразная опора-стяжка, а длинные - каркас.









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И благодаря вот этим "балкам" и "опорам-стяжкам" ученые проекта "DNAxiS" смогли освоить создание конусоподобных фигур, идеально подходящих для "внедрения" лекарств в человеческий организм.