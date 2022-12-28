Прогресс шагает по стране. Но чрезвычайно медленно. Лишь спустя долгих два года протокол беспроводной связи Wi-Fi 6E разрешили использовать на территории России. А до этого данный протокол был полностью заблокирован по причине использования частот специальными службами.
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Но наша страна не называлась бы Россией, если бы не было нюансов и сложностей и здесь. Использовать частоты от 5,9 до 6,4 ГГц можно лишь внутри офисов и жилых домов. То есть только в помещениях. А как же быть с большими развлекательными центрами, вроде бы здесь "и то и другое, но не совсем".
Но на этом, как говорится, трудности продолжаются. Для использования этого стандарта нужны коммутирующие устройства - маршрутизаторы и прочее сетевое оборудование. А вот с их наличием в рознице есть большие проблемы. А крупные ритейлеры на вопрос "когда же привезете железо", удивленно разводят плечами. Так что единственное "спасение" - самому заказать на зарубежных интернет-площадках. Но тут единственная сложность - долгое ожидание.
И вот вам еще один удивительный факт: пускай маршрутизаторов и роутеров в России с поддержкой Wi-Fi 6E - нет, зато есть куча клиентских устройств с поддержкой данного протокола - смартфоны, ПК, планшеты и ноутбуки.