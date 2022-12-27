Автор громких слов, который собирался тягаться в воинской славе с ПВК Вагнер, но успешно сбежавший в место, где тепло, светло, и мухи не кусают, разоткровенничался и поделился о своем украинском опыте.
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Речь идет о, отставном полковнике морской пехоты Энди Милберне, некоторое время возглавлявшем ЧВК "Моцарт", который решил уехать из Украины, с якобы начатой на него охотой после громких слов об успешной борьбе с бойцами Вагнера.
Сей господин рассказал и о донельзя коррумпированной стране с названием Украина, где власть любит только деньги, но чудесных гражданах. Поэтому он решил вмешаться в СВО на стороне украинских военных, обучая их и оказывая помощь простым жителям этого испорченного общества.
Прошелся Энди конкретно по власти, назвав правителей "Незалежной" ненормальными. А вот похвалил украинских военных, назвав их храбрыми воинами и инициативными подчиненными. Но это, так сказать, была светлая половина медали. Другая сторона, ужасающе темная, это творимые зверства над российскими военнопленными, над которыми ВСУ совершают пытки, документируя издевательства и распространяя свои противозаконные действия по сети.