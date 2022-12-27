Амеба вида Naegleria fowleri смертельно опасна, в случае попадания этого микроорганизма в тело человека. Что и произошло с одним из заболевших

Снова скоро Новый год, и как по "плохой традиции", опять неведомый недуг начинает свои робкие шаги. И надеюсь новых заражений больше не случится. Потому что новая болезнь дает мало шансов выжить. Первый случай заражения и сразу с летальным исходом зарегистрирован в Южной Корее, стране, медицину которой совсем не назовешь медициной "шаманов и ведьминых снадобий".

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Так в "Намхане" (самоназвание Южной Кореи) обнародовали данные о первом случае заражения Неглерия Фоулера, разновидностью амебы, "излюбленным объектом" которой является мозг человека. Обнародованием медицинских данных отметилось специализированное агентство Кореи - KDCA.

Первый случай и сразу смертельный, приключился с мужчиной, побывавшим в королевстве Таиланд. После прилета на родину, заболевший скончался спустя 11 дней. Медицинские симптомы зараженного были следующие: сильные головные боли, лихорадка, рвота и нарушение речи.









После обращения в медицинское учреждение, у больного была обнаружена та самая амеба Неглерия Фоулера.

На сегодняшний день это первый случай, официально зарегистрированный в стране.

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Скорее всего, заражение произошло после попадания загрязненной воды в организм. "Воротами" через которые проникла инфекция, скорее всего был нос. После чего данная амеба могла переместиться в мозг. Обычно в таких случаях простейший микроорганизм вызывает менингоэнцефалит. Причем развитие болезни происходит стремительно. Вероятный исход которой - скорая гибель, поэтому очень важно как можно скорее обратиться в медицинское учреждение.