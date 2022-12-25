В украинской прессе уже началась пропагандистская компания, где представителей украинского народа уже обозвали "москалями" и предателями

В "самой демократичной стране мира" (сарказм) после США, решили пойти на перекор громогласной политике поскорей избавиться от всего советского. Ведь война с великим наследием могущественных предков, это то самое, ради чего видимо Украина и "живет". Тем более, после отказа от целого сонма ученых, военных, спортсменов, деятелей культуры можно начинать строить свои "самобытные" памятники копателям черных морей и основателям европейской цивилизации в частности.

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Но есть те, кто не слишком хочет "идти и колебаться" согласно установкам партии. Так депутаты Полтавского городского совета отдали свой голос против сноса памятников Пушкину. Свою поддержку депутатам городского совета выразил мэр Полтавы Александр Мамай.





Из примечательного: шаги против властных указаний приняты впервые с 2015 года после того, как была провозглашена политика декоммунизации, в ходе которой начался повальный снос памятников Советского Союза, не избежали своей участи и более ранние памятники, в том числе величайшему русскому поэту - Александру Пушкину.

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Конечно, такой "разнобой" против варварской политики сноса памятников не мог не вызвать крайнего раздражения среди даже не ультранационалистов, а среди обычных пользователей соцсетей и главных украинских СМИ. Депутатов городского совета всех скопом причислили к партии "москалей" и предателей.