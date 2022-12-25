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"Железный купол" не будет прикрывать Украину, потому что Россия может захватить и изучить этот ЗРК
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   Израиль не горит желанием передавать свою систему противоракетной обороны для защиты Украины от российских ракет. Даже причина "уважительная" имеется. 

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   Со слов бригадного генерала израильской армии, в случае попадания разработки на поле боя, российские войска предпримут попытки захватить компоненты системы "Железный купол". Это та самая единственная причина, по которой израильское государство "не горит" заниматься снабжением своим противоракетным вооружением ВСУ.


Источник фото: gazeta.ru

   "Работа" системы

   Тем более ближневосточная страна сама остро нуждается в увеличении производства этой системы, так как постоянно подвергается "новым вызовам" со стороны врагов. Причем это вовсе не фигуральное выражение. И со слов того же источника, просто передача ничего "не решит", так как противоракетная система "Железный купол" требует значительного времени для освоения операторами и инженерами. Поэтому быстрого решения не существует.  

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   Да и, честно говоря, при всем желании вмешаться в это "дело" США, власти Израиля умеют проводить самостоятельную политику, и все эти разговоры про "несокрушимость европейского форпоста демократии" - это просто ничего не значащие слова, а вот свою оборону ослаблять никто не намерен.

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#железный купол #железный купол израиль
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