В случае успешных испытаний будут внесены изменения в нормативно-правовую базу данных по административным постановлениям

В новом году на платных дорогах Подмосковья для первичных испытаний начнет действовать программа для отслеживания и "деанонимизации" машин, чьи водители не желают платить за проезд.

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После должна быть проведена работа по анализу эффективности проведенных испытаний и вынесен окончательный оценивающий вердикт. В случае успешных испытаний нейросетевой алгоритм будет внесен в нормативно-правовую базу и "узаконен".









И почему ЦКАД выбрана в качестве тестового полигона. Данная сеть платных автодорог уникальна тем, что для повышения пропускной способности плата за проезд взимается "безшлагбаумным" способом. Из-за чего некоторым автомобилям с грязными номерами не приходят "платежки".

А новое ПО будет надежно идентифицировать автомобили с дефектами на поверхности или загрязнениями, если они раньше "засветились" в нормальном виде в других местах.

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В потенциале софт, основанный на нейросетевых технологиях будет способен распознать намеренно скрытые номера, проводя поиск и отождествление с более старыми фото из других источников и баз.