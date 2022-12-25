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Madarator За пост начислено вознаграждение
В России нейросеть будет бороться с неплательщиками на платных дорогах
В случае успешных испытаний будут внесены изменения в нормативно-правовую базу данных по административным постановлениям
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   В новом году на платных дорогах Подмосковья для первичных испытаний начнет действовать программа для отслеживания и "деанонимизации" машин, чьи водители не желают платить за проезд. 

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   После должна быть проведена работа по анализу эффективности проведенных испытаний и вынесен окончательный оценивающий вердикт. В случае успешных испытаний нейросетевой алгоритм будет внесен в нормативно-правовую базу и "узаконен".


Источник фото: autonews.ru


   И почему ЦКАД выбрана в качестве тестового полигона. Данная сеть платных автодорог уникальна тем, что для повышения пропускной способности плата за проезд взимается "безшлагбаумным" способом. Из-за чего некоторым автомобилям с грязными номерами не приходят "платежки". 

   А новое ПО будет надежно идентифицировать автомобили с дефектами на поверхности или загрязнениями, если они раньше "засветились" в нормальном виде в других местах. 

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   В потенциале софт, основанный на нейросетевых технологиях будет способен распознать намеренно скрытые номера, проводя поиск и отождествление с более старыми фото из других источников и баз.

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#нейросеть #российские нейросети
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nikolai3anv
02:05
Это все теоретические изыски.. а вот как дойдет до дела там хрен поймёшь что окажется нужным полезным и необходимым. ..
Эра воздушных боев и прямого столкновения истребителей ушла в прошлое
ronoho
02:05
хоть что-то годное раздадут, а то в этом году мусор сплошной был
Death Stranding может попасть в раздачу Epic Games Store
Alex-IT
02:05
Вполне возможно))
Гаубица M777 - так ли она страшна на самом деле
3000kyky Sakh
02:04
Последний абзац... Это отрывок из другой новости вклинился в текст или автор так видит раскрытие темы о проверке сочинений? ...или просто букв не хватало для оплаченного текста?
С помощью нейросетей уже с февраля 2023 года начнут проверять сочинения российских школьников
Kutuz
01:59
Фашисты по телевизору передачи Соловьева заставляли смотреть
Под Бахмутом погиб разработчик культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо - Владимир Ежов
Alex-IT
01:57
Ты главное ничего лишнего не отрезай))
Гаубица M777 - так ли она страшна на самом деле
guest202
01:56
Фашист в детстве в запретных местах трогал ?
Под Бахмутом погиб разработчик культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо - Владимир Ежов
Alex-IT
01:56
А почему столько мусора?
Гаубица M777 - так ли она страшна на самом деле
Kutuz
01:56
Зато у тебя будет героическая и пафосная, с самоотверженным вызовом огня на себя и пролетающим в небе звеном новейших Су-57, оставляющих след в виде триколора в дань уважения Герою. Когда мобилизуют.
Под Бахмутом погиб разработчик культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо - Владимир Ежов
Nilarium
01:55
Этой новости даже на украинских оверах нет, как и сотен других о байдене украине и ходе боевых действий, так может хватит тут вести не профильные темы ?
Компьютерный энтузиаст собрал системный блок ногами, его ловкости можно позавидовать
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