О случившимся сообщают украинские СМИ

В ходе СВО под Артемовском (Бахмутом) 22 декабря погиб Владимир Ежов, больше известный в игровой индустрии как один из разработчиков культовой игры - "S.T.A.L.K.E.R: чистое небо". В компании GSC Game World, создавшей ту самую игру, Владимир трудился на должности геймдизайнера. На момент гибели ему было 38 лет. Кроме того, он трудился над продолжением "Казаков", игрой "Call of Cthulhu и "Sherlock Holmes: Devil’s Daughte".

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Родом из Полтавской области, городка Лубны. Из-за частых переездов в итоге оказался в Киеве, где выбрал техническую стезю. Последовательно окончив технический лицей "КПИ" и далее сам "НТУУ", при котором был лицей, выпустился с образованием электронщика и степенью бакалавра.

Первоначально работал не по специальности, но игры привлекали его с самого раннего детства, поэтому можно сказать, судьба его была предопределена.

В знаменитую студию "GSC Game World" его позвали близкие друзья осенью 2003 года. Первая должность - "тестировщик" в игре "Александр". Постепенно двигаясь по карьерной лестнице, достиг должности помощника геймдизайнера, а в последствии и самого геймдизайнера.





"Дембельским аккордом" в GSC был Сталкер: Чистое небо, где непосредственно поработал над локациями Кордона и Янтаря, скриптами этих уровней. Этой игре он отдал практически целый год. Но после решил сменить компанию.

После начала СВО был приписан к батальону специального назначения, имел позывной "Ус".

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