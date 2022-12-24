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Netflix вернется в Россию, но полноценного возвращения уже не будет
Международная компания будет работать в России под именем "Squid Game"
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   Иногда они возвращаются. И это не синопсис какого-то фильма ужасов, а новый "слоган" компании Netflix, которая приняла решение снова работать в России. Но хитрым способом: стриминговый сервис решил забрендировать название Squid Game, и под "этим соусом" создавать в России сериалы, музыку, одежду и обувь.

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   Заявка на подобного рода деятельность была подана в Роспатент. Проведя скупой анализ по данному документу, можно сделать вид, что полноценного камбэка не получится, точно такие же заявки были поданы и в другие страны, а "Игра кальмара" - просто очередной денежный магнит, который внезапно выстрелил.


Источник фото: peopletalk.ru


   Сериал и странной смертельной игре вышел "в тираж" осенью 2021 года. История рассказывает об игроках секретного турнира, борющихся за гигантский денежный куш. Шоу предвосхитило самые смелые прогнозы: за первые 30 дней сериал собрал 900 миллионов долларов, о собственное производство обошлось в 22 млн долларов за все 9-ть эпизодов.

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   Нетфликс поставил отношения с Россией на паузу в первых числах марта после начала СВО. Но жители России смогли использовать пакет услуг сервиса до окончания своей подписки, но без возможности продления. Из-за решения уйти из России, стриминговый бренд потерял почти 1 млн российских пользователей.

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#netflix #squid game
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