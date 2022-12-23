Кроме того, FDA выразила просьбу убрать из продажи и другие лекарства: Mucinex, Benadryl и Tylenol, содержащим неэффективное вещество фенилэфрин

ASUS 3050 все еще за 30 тр

ASUS 3050 все еще за 30 тр

Медленно, но верно, американские врачи разобрались в бесполезности некоторого числа лекарств из большого "медицинского" списка. Так Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США "пожелало" не видеть в продаже порошок от гриппа и простуды Theraflu и жаропонижающий препарат Tylenol вместе с антигистаминным препаратом Benadryl.

реклама

Разумеется ранее FDA провело большой "пул" исследований, в ходе которого и была доказана полная неэффективность вышеобозначенных медицинских препаратов.





Конкретно под раздачу попало вещество фенилэфрин, которое якобы эффективно борется с заложенностью носа. Фенилэфрин безопасен, но результаты четырех исследований показали его полную бесполезность с устранением заложенности носа, поэтому его еще в 2015 году попросили убрать из списка одобренных лекарств, которые отпускаются без рецепта лечащего врача.

Из истории вопроса: FDA еще в далеком 1938 году разрешило использование фенилэфрина, а уже в 1976 внесло его в список безрецептурных лекарств.

рекомендации i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула 3070 за 49 тр в Ситилинке 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде

На данный момент это химическое вещество входит в состав более 200 лекарственных средств от заложенности носа и сопутствующих заболеваний.