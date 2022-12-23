Медленно, но верно, американские врачи разобрались в бесполезности некоторого числа лекарств из большого "медицинского" списка. Так Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США "пожелало" не видеть в продаже порошок от гриппа и простуды Theraflu и жаропонижающий препарат Tylenol вместе с антигистаминным препаратом Benadryl.
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Разумеется ранее FDA провело большой "пул" исследований, в ходе которого и была доказана полная неэффективность вышеобозначенных медицинских препаратов.
Конкретно под раздачу попало вещество фенилэфрин, которое якобы эффективно борется с заложенностью носа. Фенилэфрин безопасен, но результаты четырех исследований показали его полную бесполезность с устранением заложенности носа, поэтому его еще в 2015 году попросили убрать из списка одобренных лекарств, которые отпускаются без рецепта лечащего врача.
Из истории вопроса: FDA еще в далеком 1938 году разрешило использование фенилэфрина, а уже в 1976 внесло его в список безрецептурных лекарств.
На данный момент это химическое вещество входит в состав более 200 лекарственных средств от заложенности носа и сопутствующих заболеваний.