По словам генерального директора компании Сергея Когогина, финансовые результаты КАМАЗа превысят показатели прошлого года, до сего момента считающегося самым успешным

ASUS 3050 все еще за 30 тр

ASUS 3050 все еще за 30 тр

Уходящий год для предприятия, создающего грузовые автомобили КАМАЗ, скорее всего станет самым примечательным, как в области получения прибыли, так и сфере развития производственных возможностей. В четверг похвастался генеральный директор фирмы Сергей Когогин.

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Известно, что после введенных санкций завод перестал публиковать финансовые отчеты, но по некоторым данным за прошлый год компания заработала около 272 млрд рублей, а чистая прибыль превысила 4.5 миллиарда.









На следующий год у компании стоит цель взять "планку" в 300 млрд рублей, и "пробить" чистую прибыль в 5 млрд.

К настоящему времени известно, что КАМАЗ выпустит порядка 43.828 машин, что ненамного уступает показателям прошлого года. А на следующий календарный год стоит цель отправить с завода 40 000 грузовиков различных модификаций без учета заказов от федерального правительства. Не должны упасть и экспортные значения. За рубеж КАМАЗ поставляет порядка 4000 автомобилей.

Также гендиректор поведал о новых планах по созданию легкового автомобиля под брендом КАМАЗа, концепция которого широкой общественности будет представлена будущим летом. Автомобиль будет снаряжен только электрическим двигателем.

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