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В США "нажали на паузу", приостановив обещанную Украине помощь в 45 миллиардов долларов
Голосование по обещанной помощи решили отложить практически сразу после выступления Зеленского
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   Что ни говори, а выбить деньги надо уметь, но оказывается, и этого "умения" мало. Если твой спонсор - США. 

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   Так в стране "самой правильной демократии" голосование по поводу дать ли Украине уже обещанные 45 миллиардов долларов отменили до лучших времен. И случилось это в аккурат спустя пару часов после легендарного выступления президента Украины в американском Сенате. 


Источник фото: tvc.ru


   "Съехать с темы решили" после отклоненного предложения Майка Ли о дополнительном финансировании карантинных ограничений, связанных с коронавирусом. Такое развитие событий означает, что ближайшее время, когда можно будет "переголосовать", начнется не ранее следующего года. Подобной "выходкой" партия республиканцев попробует "слегка" подурезать разгулявшийся "аппетит" демократов помощи Украине.

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   А в январе начнется совсем другая "движуха": республиканцы получили большинство в нижней палате. И еще до этих всех событий представители "партии слона" (символ республиканцев) заявили об ужесточении контроля за предоставлением разнообразной помощи для Украины. Все это вызвано так называемой политикой "открытых чеков", когда Америка выделяет помощь на несколько миллиардов долларов без отчетности и проверок.

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#украина #зеленский #сша и украина
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