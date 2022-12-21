Такое мясо будет значительно дешевле современных аналогов и практически не отличаться по вкусу от настоящего

С каждым годом жителей на планете Земля все больше и больше и эти самые жители не собираются в угоду земной экологии и заботе о будущих поколениях снижать свой "разгулявшийся" пищевой аппетит. Что в общем-то грозит если не исчезновением и массовым вымиранием, то "победным" шествием голода по нашей пока еще что Голубой планете.

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Поэтому хочешь не хочешь, а натуральное мясо вскоре "пойдет под нож", по ряду железобетонных аргументов его можно и нужно заменить искусственными аналогами. И это реально сделать, но есть "маленький нюанс": можно изготовить нечто непохожее на мясо, с таким же безвкусным запахом и безликим внешним видом. Но будет ли спрос на такой "протеиновый батончик" - вот еще вопрос... А сделать "настоящий аналог" с "натуральным вкусом и запахом" слишком дорого. Но так было до недавнего времени.









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Группа ученых из разных стран мира в единой команде нашли решение: если взять шелуху ячменя и ржи, в чистом виде являющиеся отходами сельского хозяйства, и извлечь из этого "неликвида" два вида белков - проламин и зеин, то из этих двух протеинов можно "намешать чернила" для биологического 3D-приннетра. И вот уже на этот "скелет" нарастить то самое мясо. И вот такая "технологичная цепочка" значительно удешевит процесс изготовления синтетического мяса.