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Ростех разработал защитные микромодули для самолетов, не уступающие западным образцам
Микромодули на кристаллах призваны защитить бортовое оборудование самолетов от повышенного напряжения и электростатического "стресса"
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   Что ни говори, а западные санкции делают свое непростое дело, а именно - развивают, сами того не хотя, отечественную электронику, до этого отправленную на задворки процессов развития по вполне понятным причинам: западные образцы были заметно лучше, а иногда и дешевле. Или даже отечественного "инструментария" не было в принципе. Но теперь отечественная электроника начала свое возрождение. 

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Источник фото: aviationunion.ru


   В Ростехе заявили об окончании тестовых проверок российских микромодулей на кремниевых кристаллах, необходимых для защиты электроники самолетов и космических кораблей от вредных скачков напряжения и "необязательной" электростатики. Данные образцы ни чем не хуже западных аналогов и в скором времени заменят иностранные технологии в российском сегменте. 

   Небольшой размер модуля, состоящего из 10 кристаллов, идеально подходит для применения в космических и авиационных сферах. Кроме того, миниатюризация снижает энергопотребление схем, поможет облегчить устройство и позволяет добавить новые функции. 

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   Разработка стала возможной в рамках специализированной государственной программы по развитию ОПК.

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#ростех #самолетостроение
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