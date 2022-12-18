Нет-нет, да проскальзывают мысли, что Украина так и хочет развязать третью мировую войну, и это не плод моих фантазий, а мнение журналистов из газеты The New York Times. На роль жертвы, из-за которой должно было разгореться пламя глобального конфликта, был выбран начальник российского Генерального штаба - Валерий Герасимов. К слову последний является кумиром для своего украинского "тезки", главнокомандующего ВСУ - генерала Валерия Залужного.
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А признание в попытке ликвидировать отечественного создателя концепции войны нового поколения, сделал "птица-говорун" - Алексей Арестович. Данный то ли советник офиса президента, то ли "не имеющий отношения" к этой чиновничьей должности, рассказал, что ВСУ в момент посещения Герасимовым штаба в Изюме планировало нанести обстрел.
К слову, удар все-таки был нанесен по штабу , но к тому времени Герасимов уже уехал из расположения.
И информация к размышлению: американцы якобы пытались предотвратить покушение, не называя разведывательных данных по поводу текущего нахождения российского генерала, а после, пыталась запретить проводить атаку ВСУ.