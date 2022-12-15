Лекарство было разработано на основе знаний, полученных в ходе создания вакцины от COVID-19

Массовая эпидемия коронавируса научила медиков в мировом масштабе как создавать специализированные вакцины с матричной РНК. Эти знания помогли ныне всемирно известным компаниям Moderna и Merck сконструировать препарат против рака кожи меланомного типа. Где 157 добровольцев-пациентов получили уколы вакциной мРНК-4157/V940.

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Итоги радуют. У пациентов после введения вакцины и лечения пембролизумабом на 44% снизился риск повторного заболевания или смерти в сравнении с группой, которые предпочли лишь лечение субстанцией пембролизумаба.









Не углубляясь в дебри генной инженерии, можно констатировать, что мРНК-вакцина тождественна технологии антиковидных препаратов пфайзеровского разлива или аналогичных от Moderna. А принцип работы так и вовсе одинаков: данные вакцины сообщают организму алгоритм, согласно которому необходимо создавать конкретные белки. После чего эти белки расцениваются иммунной системой человека как вторжение, и на эту угрозу в ответ вырабатываются специализированные антитела.

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В отличие от антиковидных препаратов, вакцина против рака настраивает иммунную систему на борьбу с 34-ю аномальными белками из опухоли. Правда большой минус в том, что рак - индивидуален, поэтому для конкретного человека вакцина разрабатывается в индивидуальном порядке. Но результат стоит того. На данный момент началась подготовка к третьей стадии проверок.



