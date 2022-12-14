Операции были сопряжены с высоким политическим риском

В сегодняшней прессе появилось знаковое признание: бывший командир британской морской пехоты генерал-лейтенант Роберт Магоуэн рассказал об участии флотской пехоты в некотором количестве тайных операций в зоне проведения СВО.

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Ранее подобные факты всячески отрицались. Единственное, о чем говорил официальный Лондон, так это об участии британских коммандос в эвакуационных мероприятиях, связанных с перемещением британского посольства в Киеве.









Второе дно открылось после опубликования статьи для специализированного журнала Globe and Laurel. Где уже бывший командующий морской пехоты озвучил цифры участников тайных операций: это 350 морских пехотинцев и 45 спецназовцев (коммандос). Что делали эти джентльмены в чужой стране, высший офицер не уточнил, заявив что элитные бойцы привлекались для политических и военных миссий.

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Генерал стал таким словоохотливым из-за своего положения "пенсионера". А вот официальный Лондон даже после нашумевшей статьи продолжает отрицать очевидное: утверждая что никаких британских военнослужащих не было и нет на Украине.