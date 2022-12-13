Еще никогда не жилось так плохо жителям Херсона, как при возвращении украинской власти в областной центр. И Это не пропагандистские мантры господина от Дмитрия Киселева, что нам рассказывает о "жестоком западном мире" со второй кнопки общефедерального канала "Россия-1", а мнение коренных обитателей южного городка, изложенное, что ни на есть самому взаправдашнему британскому телеканалу.
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Журналистский опрос, результаты которого уж точно не понравятся киевской власти, прошел сегодня 13 декабря на улицах терпящего бедствие города.
Неназванная жительница отметилась замечанием по поводу иссякшей помощи горожанам. Потому что необходимые продукты выдают лишь некоторым счастливчикам. Но было бы дело только в бесплатном продуктовом наборе...
Большое количество местных жителей приняло самое напрашивающееся решение: немедленно покинуть город из-за тяжелой ситуации. Причем проблемы - комплексные. У города проблемы со "светом", отсутствует водоснабжение. Кроме того, за бесплатными продуктами питания выстраивается вереница длиннющих очередей.