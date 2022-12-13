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По сообщениям Sky News жителей Херсона разочаровало возвращение Украины, так как жить стало хуже
Прямая цитата респондента журналисту британского телеканала: "Хуже, хуже, дают помощь, но не всем"
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   Еще никогда не жилось так плохо жителям Херсона, как при возвращении украинской власти в областной центр. И Это не пропагандистские мантры господина от Дмитрия Киселева, что нам рассказывает о "жестоком западном мире" со второй кнопки общефедерального канала "Россия-1", а мнение коренных обитателей южного городка, изложенное, что ни на есть самому взаправдашнему британскому телеканалу. 

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   Журналистский опрос, результаты которого уж точно не понравятся киевской власти, прошел сегодня 13 декабря на улицах терпящего бедствие города.


Источник фото: novostivl.ru


   Неназванная жительница отметилась замечанием по поводу иссякшей помощи горожанам. Потому что необходимые продукты выдают лишь некоторым счастливчикам. Но было бы дело только в бесплатном продуктовом наборе...

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   Большое количество местных жителей приняло самое напрашивающееся решение: немедленно покинуть город из-за тяжелой ситуации. Причем проблемы - комплексные. У города проблемы со "светом", отсутствует водоснабжение. Кроме того, за бесплатными продуктами питания выстраивается вереница длиннющих очередей. 

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#херсон #новости херсона
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