Но таковым данное вещество становится при температурах, приближенных к абсолютному нулю

Пока в обществе США царит атмосфера национального праздника по поводу скорейшего возвращения из России той самой Бриттни Грайнер; не праздновали это событие только трудолюбивые американские ученые, продемонстрировавшие на днях суперсплав. Причем приставка супер в этом случае не напрасна: при экстремальных условиях, в которых другие металлы превращаются в хрустящую корку, этот материал показал чрезвычайную прочность.

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Речь идет о "золотых пропорциях", в ходе которых металлы хрома, никеля и кобальта (CrCoNi), показали удивительную стойкость при температурах, приближенных к абсолютному минимуму, это примерно 253 по Цельсию ниже нуля. Такие некомфортные значения в других металлах и сплавах вызывают абсолютную нестойкость к любому физическому воздействию, а вот искомый сплав - наоборот, силен "как Геркулес". Так в жидкостной среде охлажденного гелия прочность сплава CrCoNi составляет 500 миллионов паскалей на 1 квадратный метр. Для примера, алюминий, который используют в авиастроении, выдерживает лишь 35 мегапаскалей, а элитные сорта сталей - в лучшем случае до 100.

К чему это все. Данные сверхпоказатели не нужны в "обычной жизни", что логично, а вот в открытом космосе такие технические параметры идеально подойдут для строительства межпланетных космических кораблей.

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