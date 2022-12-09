Кто-кто, а отечественные акулы онлайн-торговли взяли "свое" в результате сложившихся политических реалий. Международные санкции и трудности с платежами со счетов Россиян больно ударили по общеизвестным лидерам онлайн-торговли зарубежья. В России их потеснили "доморощенные" платформы. В последний месяц осени в годовом эквиваленте торговля на маркетплейсах поднялась практически в 3 раза к соответствующему прошлогоднему периоду. Суммарно половину рынка онлайн-торговли "отжал" Wildberries, прославившийся своим постоянным контрафактом. Значительно отстает Ozon - 29%. А знаменитый AliExpress плетется в хвосте тройки с жалкими 16%.
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По "уникам" пальму первенства оккупировал "Яндекс-Маркет", за спиной скачет двойка удалая в лице тех же Озона и Вайлдберриза с конкурентными - 28% и 20% соответственно. Можно добавить, как явление, стала заметна "миграция" пользователей с сайта и приложения AliExpress. В процентном эквиваленте торговая площадка потеряла 30% пользователей из России.
Немаловажно, что подобная миграция имеет место быть и из-за сильно возросших попыток обмануть российских покупателей алчущими сверхприбылей торговцами китайской площадки.