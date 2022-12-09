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Отечественные маркетплейсы обогнали по сумме покупок AliExpress, сместив последнего с пьедестала
Всемирную торговую онлайн-площадку потеснили конкуренты из России: Wildberries и Ozon
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-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Кто-кто, а отечественные акулы онлайн-торговли взяли "свое" в результате сложившихся политических реалий. Международные санкции и трудности с платежами со счетов Россиян больно ударили по общеизвестным лидерам онлайн-торговли зарубежья. В России их потеснили "доморощенные" платформы. В последний месяц осени в годовом эквиваленте торговля на маркетплейсах поднялась практически в 3 раза к соответствующему прошлогоднему периоду. Суммарно половину рынка онлайн-торговли "отжал" Wildberries, прославившийся своим постоянным контрафактом. Значительно отстает Ozon - 29%. А знаменитый AliExpress плетется в хвосте тройки с жалкими 16%.

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Источник фото: evo.business

   По "уникам" пальму первенства оккупировал "Яндекс-Маркет", за спиной скачет двойка удалая в лице тех же Озона и Вайлдберриза с конкурентными - 28% и 20% соответственно. Можно добавить, как явление, стала заметна "миграция" пользователей с сайта и приложения AliExpress. В процентном эквиваленте торговая площадка потеряла 30% пользователей из России.

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<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
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MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
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Новый 13700K и KF дешево в Регарде
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13600K очень дешево в Регарде
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RTX 3090 уже за 100 тр с началом

   Немаловажно, что подобная миграция имеет место быть и из-за сильно возросших попыток обмануть российских покупателей алчущими сверхприбылей торговцами китайской площадки.

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#aliexpress #wildberries #ozon
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