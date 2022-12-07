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В Германии предотвратили ультраправый переворот сторонников "Второго рейха"
группа заговорщиков во главе с Генрихом XIII вынашивала планы по захвату Рейхстага. Среди участников много бывших командиров спецназа и одна судья
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   Пока во Франции тренируются "на кошках" с веерными отключениями электричества, в Германии в канун католического Рождества решили зажечь совсем по-взрослому. Шутка ли, взять и готовить свержение "ливерной колбасы" - точнее канцлера Шольца и всей его демократической компашки. Во славу, будете смеяться - второго рейха. Да это тот самый строй с императором и Бисмарком. Но федеральное правительство не спало и поймало всех сопричастных, проведя самую крупнейшую антитеррористическую операцию в своей истории (со слов прессы).

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   По сообщениям газет и прочих журналов ФРГ, в стране предотвращен на ранней стадии госпереворот. Полицейскими и спецслужбами было поймано порядка 25 человек, поддерживающих правую партию "Граждане Рейха".


Источник фото: pinterest.com


   На данный момент "siloviki" проводят процедуры поисков в около 140 жилых и нежилых корпусах, принадлежащих подозреваемым. И да, не обошлось без участия эпистолярных "Боширова и Петрова", правда вместо бравых разведчиков в руки немецкому правосудию попалась русская женщина.

   Но не надо думать что все сходится на нашей гражданочке, так как среди "сопричастных" нашлось место и для особ очень высоких кровей - например среди заговорщиков был Генрих XIII, принц одной из многочисленных немецких княжеских династий. В числе "высоких лиц" были также обнаружены Биргит Мальзак-Винкеманн - экс-депутат бунденстага. А силовую поддержку видимо должны были оказывать командиры армейского спецназа, которых было достаточно в команде заговорщиков.

   Целями "партизанского отряда" было свержение текущей власти и установление монархии.

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#германия #второй рейх #генрих xiii
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