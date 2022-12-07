группа заговорщиков во главе с Генрихом XIII вынашивала планы по захвату Рейхстага. Среди участников много бывших командиров спецназа и одна судья

Пока во Франции тренируются "на кошках" с веерными отключениями электричества, в Германии в канун католического Рождества решили зажечь совсем по-взрослому. Шутка ли, взять и готовить свержение "ливерной колбасы" - точнее канцлера Шольца и всей его демократической компашки. Во славу, будете смеяться - второго рейха. Да это тот самый строй с императором и Бисмарком. Но федеральное правительство не спало и поймало всех сопричастных, проведя самую крупнейшую антитеррористическую операцию в своей истории (со слов прессы).

реклама

По сообщениям газет и прочих журналов ФРГ, в стране предотвращен на ранней стадии госпереворот. Полицейскими и спецслужбами было поймано порядка 25 человек, поддерживающих правую партию "Граждане Рейха".









На данный момент "siloviki" проводят процедуры поисков в около 140 жилых и нежилых корпусах, принадлежащих подозреваемым. И да, не обошлось без участия эпистолярных "Боширова и Петрова", правда вместо бравых разведчиков в руки немецкому правосудию попалась русская женщина.

Но не надо думать что все сходится на нашей гражданочке, так как среди "сопричастных" нашлось место и для особ очень высоких кровей - например среди заговорщиков был Генрих XIII, принц одной из многочисленных немецких княжеских династий. В числе "высоких лиц" были также обнаружены Биргит Мальзак-Винкеманн - экс-депутат бунденстага. А силовую поддержку видимо должны были оказывать командиры армейского спецназа, которых было достаточно в команде заговорщиков.

Целями "партизанского отряда" было свержение текущей власти и установление монархии.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом



