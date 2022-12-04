Неудовольствие председателя Консервативной партии вызвало участие медиков в массовых акциях с требованием повысить зарплату. А по мнению политика такой шаг - раскалывает общество. Чем "играет на руку" России

Пока господин Макрон безуспешно пытается дозвониться президенту России, британские медики смогли наладить пока что однонаправленный канал связи с Владимиром Путиным. Такого мнения придерживается глава Консервативной партии с типично английскими именем и фамилией - "сэр" Надхим Захави.

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Данный джентльмен обвинил работников Национальной службы здравоохранения в "четких сигналах гражданину Путину". Переводя с высокого британского на наш простой народный язык - это неприкрытые призывы к бастующим медикам прекратить свое участие в акциях протеста. Ведь согласно мыслям известного политика, массовые акции, проводящиеся с целью заставить власть повысить зарплату медицинским работникам - это раскол британского общества, когда надо наоборот сплотиться перед лицом "опасности" с Востока.









Социальные проблемы, разумеется, хотя бы попытаться решить - никто не пообещал (я про Надхима Захави).

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Сколь далек данный "учитель жизни" от реальных чаяний народа говорит тот факт, что после своих "советов", лидер партии столкнулся с широкой критикой британцев. Данного господина, помимо нежелания "работать" с текущими проблемами, обвинили в попытках "под шумок" украинского кризиса "закрыть вопрос" с повышением зарплат для медиков. Как говорится, хотел одним выстрелом двух зайцев "минуснуть".