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В Москве появилась поддельная Кока-Кола
Бутылки с несанкционированной этикеткой были обнаружены в двух магазинах сети "Светофор" и магазине "Продукты"
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   Пока кого-то не устраивает вкус отечественного "Байкала", в розничной сети России то тут, то там будут всплывать напитки с газом, до боли напоминающие настоящую Coca-Cola российского производителя.

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  В паре точек розничной торговли в столице нашей Родины были обнаружены сильногазированные напитки с этикеткой оригинальной Колы. Причем изготовленные этой осенью, что очень странно. Ведь найденная Кока-Кола в сетях "Светофора" (и еще в магазине "Продукты") не может быть "настоящей".


Источник фото: producttoday.ru


   "Точками разлива" без всякой маскировки обозначены Московские и Ростовские заводы, с "юридической пропиской" у Multon Partners (в девичестве Coca-Cola HBC), где и производились оригинальные напитки Американского производителя вплоть до начала СВО. На заводах прокомментировали данную ситуацию, заявив что любые "аффилированные" с Кока-Колой продукты в России уже не производятся и не планируются к производству в каком бы то ни было формате. 

   В свою очередь, источник очень близко знакомый с ситуацией, указал, что кто-то "очень умный" просто использовал "контрафактную" этикетку. 

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   Официальным так сказать приемником на территории России старой-доброй колы является продукция компании Multon Partners под новым названием "Добрый кола".

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#coca-cola #контрафакт #продукты #светофор #кока-кола #газированные напитки #добрый кола
8
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Дмитрий Высокос
22:40
Ну не всегда же клиентские базы сливать! Пусть и базы сотрудников по всемирной сети погуляют!)))
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REY_B_
22:32
"С признаками контрафакта" - Точно может сказать только суд.
В Москве появилась поддельная Кока-Кола
Евгений Сом
22:31
Тогда это не контрафакт а товар который произведен на известном заводе и в больничку от такой колы не отправишься.
В Москве появилась поддельная Кока-Кола
BPretender
22:31
Ага, своим соотечественникам втирай эту фуйню... Киев взяли, Херсон взяли, Купянск и тот взяли... Что дальше возьмете? Может Крым? Может все остальное? Расскажи еще что в Киеве рашковский флаг на цент...
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
Серегарус
22:30
боже..сколько шума из-за говняной сладкой водички
В Москве появилась поддельная Кока-Кола
REY_B_
22:30
Да ладно - скопировать этикетку в России не проблема. Если Кока-Коле это не нравится, может подать в суд. Что лично мне не нравится, что "подделывают" Байкал. В оригинале он лучше Колы. И более того, ...
В Москве появилась поддельная Кока-Кола
Евгений Сом
22:26
Какая то бредовая статья. Сам когда то работал экспедитором и там весь товар который привозишь идут бумаги, которые в приемке вносят в комп, где все проверяется. Т.к. в случае контрафакта ответственно...
В Москве появилась поддельная Кока-Кола
REY_B_
22:26
Ну, на этом сайте тоже много поддельных... бойцов ВСУ. Типа тоже воюют...
В Москве появилась поддельная Кока-Кола
Mikhail Ssss
22:26
еще ты забыл добавить, что количество миллиардеров выросло с 6 до 123. ввп вырос оказывается в 100, а минимальная зарплата всего 246 $ а средняя пенсия 291$ а еще в рф более 3200 школ без теплых ту...
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