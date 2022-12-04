Бутылки с несанкционированной этикеткой были обнаружены в двух магазинах сети "Светофор" и магазине "Продукты"

Пока кого-то не устраивает вкус отечественного "Байкала", в розничной сети России то тут, то там будут всплывать напитки с газом, до боли напоминающие настоящую Coca-Cola российского производителя.

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В паре точек розничной торговли в столице нашей Родины были обнаружены сильногазированные напитки с этикеткой оригинальной Колы. Причем изготовленные этой осенью, что очень странно. Ведь найденная Кока-Кола в сетях "Светофора" (и еще в магазине "Продукты") не может быть "настоящей".









"Точками разлива" без всякой маскировки обозначены Московские и Ростовские заводы, с "юридической пропиской" у Multon Partners (в девичестве Coca-Cola HBC), где и производились оригинальные напитки Американского производителя вплоть до начала СВО. На заводах прокомментировали данную ситуацию, заявив что любые "аффилированные" с Кока-Колой продукты в России уже не производятся и не планируются к производству в каком бы то ни было формате.

В свою очередь, источник очень близко знакомый с ситуацией, указал, что кто-то "очень умный" просто использовал "контрафактную" этикетку.

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Официальным так сказать приемником на территории России старой-доброй колы является продукция компании Multon Partners под новым названием "Добрый кола".