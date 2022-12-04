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Футбольные мячи на чемпионате мира в Катаре требуют зарядки
В источнике электричества нуждаются датчики, "вшитые" в официальный мяч чемпионата мира
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   Даже во внутридворовом соревновании по футболу царит нешуточный накал страстей во время спорных моментов на поле. Что уж говорить, какое напряжение достигается во время официальных чемпионатов мира, когда тот или иной момент матча кажется не слишком очевидным и вызывает многочисленные кривотолки. Чего только стоит "проекция" мяча во время последнего матча сборной Японии против Испании. Многие любители футбола считают тот мяч "нечестным". И вот чтобы таких разнотолков стало меньше, начиная с катарского чемпионата мира, в мячи стали "вживлять" датчики для исключения споров. 

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Источник фото: techcult.ru

Официальный мяч чемпионата мира по футболу в Катаре

   Разумеется, что такой продвинутый мяч не может питаться от энергии солнца, как какой-нибудь продвинутый индийский прановед, а функционирует исключительно на энергии АКБ. Оная нужна для "подпитки" двух разновидностей датчиков, необходимых для сбора и трансляции данных в "центр управления". Где после расшифровки получают информацию о позиции мяча, скорости и конечно же реальных касаниях мяча игроком. Частота таких запросов - 500 раз за 1 секунду. 

   Именно с помощью такого контроля удалось определить, что "нарцисс" Криштиану Роналду не был участником гола в ворота Уругвая. Так что придется рекордсмену для очередного своего рекорда участвовать в реальных действиях у ворот соперника, а не в попытках приписать чужие достижения.

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