Компьютерное развлечение призвано занять четвероногого друга пока его хозяин занят другими делами и улучшить когнитивные функции собаки

Пока Соединенное Королевство переживает долгую череду экономических невзгод и неурядиц, многие британские семьи принимают непозволительное этическое решение об отказе от домашних питомцев: попросту сдают животных в приюты. Но есть и люди с добрым сердцем и предпринимательской жилкой, которые готовы не просто содержать "собачку", но и вкладываться в ее развитие по "полной программе". Но все это непозволительно вытягивает кучу свободного времени, в результате чего "щеня" скучает. А добропорядочные владельцы собачки такого позволить себе не могут. И выход был найден. Для непоседливой собаки была придумана компьютерная игра Joipaw для "самостоятельного прохождения" четвероногим питомцем. Все ради искоренения скуки.

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Кроме того, помимо скуки, игра заставляет собаку если не развивать, то хотя бы сохранять мыслительную деятельность на должном уровне пожилым животным, которым в силу ряда причин тяжело бегать "по просторам".

Заместо погони за палкой или теннисным мячиком "жучка" сидит перед защищенным сенсорным дисплеем и тычком носа "ловит крота". В "продвинутой версии", животное можно оснастить трекером для отслеживания двигательной активности, постепенно наращивая интенсивность тренировок.









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Цена "игрового решения" на данный момент неизвестна.