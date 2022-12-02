Дом без фундамента и всего в течение часа, но со всем необходимым для заселения обещает построить компания vika living

Пока одни люди копят или берут ипотеку на многозначные квадраты пентхауза в каком-нибудь элитном районе города, американская компания решила подкупить "минимализмом", предложив построить "быстродом" за каких-то 60 минут. И да, вы не ослышались. Безфундаментная структура позволяет вести строительство без всяческой подготовки. Сам дом имеет площадь в 13 квадратов с высотой потолка под 3 метра (если точнее, то 2.6 м). Несмотря, что дом - малыш, у "Vika One" (название модели) у есть терраса, через которую посредством стеклянной двери осуществляется вход в жилое помещение.

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И не надо "надеяться", раз дом не "капитальный", то житься будет с трудностями и с превратностями судьбы. Сам дом поставляется полностью укомплектованным: со стульями, столом, кроватью на две персоны, обставленной кухней. Дом отапливаем. Естественно есть душ, туалет.









Есть даже вторая, более "продвинутая" модель дома, обладающая автономностью за счет поставляемых солнечных панелей и конфигурацией для сбора воды и собственной системой канализации.

По заверению рекламного проспекта "домик кума Тыквы" (персонаж из сказки "Чиполлино") может пригодиться как компактный домик для гостей или как место жительства для беженцев.













А теперь к самому "вкусному". Базовая версия Vika One обойдется в 38 000 долларов. За автономный вариант придется отдать побольше - 45 000 долларов. Доставка оплачивается по отдельному тарифу.

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