Именно незаметные кусочки различных пластмасс, "растворенные" в воде, могут нанести непоправимый вред как здоровью, так и экологии природы. Но изобретение австралийских ученых способно очистить воду от вредных "примесей"

Давно канули те времена в лету, когда пластик считался безобидным отходом человеческой деятельности, современные ученые в ходе многочисленных опытов доказали насколько вреден может оказаться этот материал, особенно "занесенный" в питьевую воду. Но не стоит "отчаиваться", австралийские ученые придумали способ сделать наш мир чуточку "чище".

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"Алхимическое" вещество, непосвященным напоминающее обыкновенный белый порошок (не тот что вы подумали), при более внимательном анализе состоящее из "вкраплений" ферромагнитного характера, прекрасно подходящее для "винегрета" со сточными водами, служит средством очистки воды. А эти самые ферромагнитные вкрапления как сэндвич, нашпигованы россыпью такого же микроскопического оксида железа в обрамлении углеродных "таблеток".





После поступления всего этого вещества в неочищенные сточные воды в течение короткого времени происходит процесс "кристаллизации" частиц пластика на эти самые вкрапления. Они словно огонь - манят "пластиковых мотыльков", после чего становятся "жертвами" мощного магнита, тащащего как опытный рыбак - всю рыбу из реки.

Лабораторные работы показали, что достаточно одного часа, дабы удалить весь пластик из сточных вод (речь все еще идет не о "гигантских" баклажках, а микрочастицах пластика). И это еще не все: данный порошок совсем не "одноразовый". В зависимости от загрязненности воды пластиком - очищающие гранулы можно использовать до шести раз. И как второй "бонус" - ферромагнитные структуры прекрасно убирают из воды и метиленовый синий.

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Теперь же самый главный вопрос - это найти "добровольцев" все это профинансировать для использования в промышленных масштабах.





