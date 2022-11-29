Как говорится, не только лишь нефтью и газом богата наша земля. Алмазное "эльдорадо" было обнаружено в местности Хатыстах что на территории Якутии

Пока одни считают сколько у России осталось санкционной прочности и "злата" в казне государевой, у нас есть и иные богатства, помимо всех лесов, полей и рек.

реклама

Так на северных "очертаниях" Республики Саха, и без того обладающей достойным уровнем природно-ресурсного экономического потенциала, трудолюбивые и очень бородатые геологи нашли "потенциальный хит" - по количеству предполагаемых алмазов, суммарная масса которых может составлять до 100 миллионов карат. Об уникальном месторождении рассказали менеджеры организации "Аламар", имеющие прямую деятельность, связанную с добычей драгоценных каменьев.

Замечено, что после исследования проб арктического происхождения, были обнаружены частички природных алмазов общей массой 400 карат. И из общей массы были найдены и единичные экземпляры объемом до 2 карат. Но месторождение Хатыстах таило гораздо большой сюрприз: то что было обнаружено, представляло собой лишь "побеги" (с суммарной массой алмазов в 19 млн каратов), а основной "ствол", если его получится обнаружить, может выдать на-гора до 100 миллионов карат алмазов.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 3070 за 45 тр в Ситилинке 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом



