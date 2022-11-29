Пока одни считают сколько у России осталось санкционной прочности и "злата" в казне государевой, у нас есть и иные богатства, помимо всех лесов, полей и рек.
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Так на северных "очертаниях" Республики Саха, и без того обладающей достойным уровнем природно-ресурсного экономического потенциала, трудолюбивые и очень бородатые геологи нашли "потенциальный хит" - по количеству предполагаемых алмазов, суммарная масса которых может составлять до 100 миллионов карат. Об уникальном месторождении рассказали менеджеры организации "Аламар", имеющие прямую деятельность, связанную с добычей драгоценных каменьев.
Замечено, что после исследования проб арктического происхождения, были обнаружены частички природных алмазов общей массой 400 карат. И из общей массы были найдены и единичные экземпляры объемом до 2 карат. Но месторождение Хатыстах таило гораздо большой сюрприз: то что было обнаружено, представляло собой лишь "побеги" (с суммарной массой алмазов в 19 млн каратов), а основной "ствол", если его получится обнаружить, может выдать на-гора до 100 миллионов карат алмазов.