Данный продукт идеально подходит для кормления детей, не сильно "стремящихся" к полезной, но совсем невкусной пище. Да и взрослым совсем не повредит

С самых малых лет и мокрых пеленок нам вдалбливают мысль, что полезная пища равно - невкусная, и чем полезней еда - тем ужасней вкус. Но современные ученые из Австралии хотят с вами поспорить по причине своей оригинальной находки. Высоколобые мужи из Мельбурна создали искусственный аналог природной клетчатки, которая лишена недостатков своего "прародителя", но обладает одним важным достоинством...

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Новый "предмет" еды, обязанный своему рождению смелостью научной мысли исследователей из далекой Австралии уже и получил собственное имя "FiberX". Новое вещество по своей сути является искусственной молекулой клетчатки, но с отсутствующим неприятным вкусом, свойственным природному "оригиналу". Но все так же хорошо очищающему кишечник как и настоящая клетчатка. Правда есть неприятный "секрет": если концентрация искомого вещества не более 20% в еде, то вкус клетчатки может быть ощутим.





Первые образцы FiberX получили из крахмала при помощи пресловутой химии, и что немаловажно, доля полезного вещества на выходе получилась равной 80% от общей массы исходного вещества. Но надо думать, ученые решили пойти дальше, пытаясь получить синтетическую клетчатку и из других отходов "сельскохозяйственной жизни".

Но как ни прискорбно рассуждать, финальный "продукт" еще не готов: опыты "застряли" на попытке преобразовать сырье в клетчатку с помощью процессов ферментации, дабы обойтись без химии в процессе.

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