Любопытный факт был подтвержден на братьях наших меньших - обыкновенных броненосцах

Проказа довольно "популярное" заболевание. О "симптомах", точнее последствиях, наслышан чуть ли не каждый. После заболевания этой заразой у человека большие проблемы с кожей и иными тканями. Возбудители страшного недуга - Mycobacterium двух типов. Но оказывается, бактерии рода lepromatosis и leprae могут быть полезны: они восстанавливают клетки.

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Известие, как водится в таких "случаях" - вышло спонтанно. Так консорциум ученых подметил удивительный факт и стал глубже исследовать внезапное "чудо". Среди невольных репрезентативных групп оказались броненосцы, которых и заразили заразой-проказой. В группе из 45 подопытных зверей четвертая часть от общего количества стала "люто" бороться с привнесенным заболеванием. После чего "счастливчиков" поставили в один ряд со здоровыми собратьями.









При сравнении был выявлен факт кардинального различия в печени животных. У "больных" она оказалась слишком большой. Но к каким-то негативным последствиям это не привело, ткань печени была совершенно здоровой. Почему так случилось - неизвестно, но как-то lepromatosis и leprae смогли рекультивировать клетки печени. После начнут проводиться дополнительные исследования. В перспективе дальнейший прогресс может "научить" человека "отращивать новую печень".

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