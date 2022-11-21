Оптимизму высказывания о первых "лунянах" поспособствовал успешный запуск ракеты миссии "Артемида-1"

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Недавно с четвертого раза специалистам НАСА все-таки удалось отправить ракету к Луне. Окрыленный успехами спикер аэрокосмического агентства заявил о скорейшем "заселении" спутника.

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Но для "начала" будет запущен корабль "Орион" с манекеном человека, испытываемый для проверки потенциальных воздействий космоса на тело человеческого организма. Но полезная нагрузка "распространяется" и на другой груз, выражающийся в наличии 10-килограммовых спутников.

После чего, "недалече" будет построена лунная орбитальная станция, которая должна стать "аванпостом" будущей колонизации лунной поверхности.





Space Launch System





Ну и условная "третья фаза" - заселение Луны, которая должна произойти в конце 20ых годов XXI века. Причем люди должны не просто жить и "небо коптить", а с целью более отдаленной, и надеюсь, достижимой - последующей колонизацией Марса.

Сама миссия "Артемис 1" продлится чуть меньше месяца, в ходе которого Орион пролетит вокруг спутника Земли и "раскидает" спутники по окололунной орбите. А "опосля" в штатном порядке приводнится на волны Тихого океана.

Возвращение "блудного сына" Земли состоится в районе 11 декабря.

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