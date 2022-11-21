Данный шаг значительно увеличит ассортимент китайских товаров, представленных на одном из крупнейших маркетплейсов нашей страны

Хотя в мире кризис, а в России - санкции, есть российские компании за которых можно только порадоваться. Например за Ozon, который не только не сократил количество своих работников, но и взял да открыл свое представительство в стране-фабрике Китае. Первое представительство Ozon Global будет располагаться в южном китайском городе Гуандун.

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Амбициозность самого плана поражает: в рамках сотрудничества, российский гигант маркетплейсов, прогнозирует появление около 100 000 новых продавцов из страны Драконов. Что в свою очередь может сильно помочь с ассортиментом китайских товаров

В своем официальном сообщении российская фирма поделилась информацией, что для Ozon'а Китай - ключевой торговый партнер (кто бы сомневался). По данным пресс-службы компании, "на торговых развалах" Ozon Global - 90% продавцов из Китая. Количество которых равное величине около 11 000. А по соотношению к прошлому году, объем китайского импорта вырос более чем в 400%. Но, как говорится, есть куда расти - и без того гигантский товарооборот с Китаем должен быть увеличен в 10 раз после привлечения новых 90 000 локальных китайских продавцов.

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