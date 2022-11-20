Для ее работы нужны лишь специальные вышки с передатчиками, соединенные между собой скоростным соединением по оптике

В век 5g и автопилотов потеря соединения со спутниковой группировкой многочисленными городскими роботами может привести к полному обездвиживанию последних. А добиться разрыва связи не легко, а очень легко - благодаря благодатной почве для помех в городской среде из-за высотных домов и обилия источников различных электромагнитных излучений. А разобраться с этой проблемой в сегодняшних реалиях - очень перспективный подход к непосредственно нашему счастливому будущему.

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И для этого счастливого будущего уже разработана система, называемая "Супер-GPS". Концепция "Супер-GPS" при наличии сигнала все-таки использует классическую GPS, а при потере оной - способна помочь роботу самостоятельно. Все благодаря вышкам связи с передающими антеннами, координаты которых известны с невероятной точностью с погрешностью до 1-го сантиметра. Все вышки между собой скоммутированы оптоволоконным соединением и "синхронизированы" с атомными часами. Поэтому данные о позиционировании между передатчиками на вышках и городских роботах проходят практически без задержек, потому что нет необходимости обращаться к околоземным спутникам, где возможны погрешности из-за передвижения спутников.









Единственным недостатком "Супер-GPS" является невозможность работы в "загородной среде".

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