Создатели обещают стоимость проезда "на грани" Uber со скоростью до 240 км/ч и на высоте до 600 метров

Недолог тот час когда вместо привычных асфальтовых дорог нам покорится воздушный океан. Ну как покорится, покорится в образе каждодневного маршрута с работы домой и обратно. А для этого необязательно "заиметь" личный Боинг или МС-23, достаточно иметь свободное воздушное такси, такое как - Midnight.

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Фирма из Америки - Archer Aviation, создала такси для передвижения по воздуху. Всего у крылатой машины 12 двигателей с различным количеством лопастей. Особенность движителей заключается в том, что фронтальные двигатели при достижении такси своего вертикального "потолка" переходят в горизонтальный уровень для создания необходимой тяги.

Воздушное такси Midnight



Как сообщалось выше, eVTOL аппарат способен разгоняться до 240 км/ч с запасом "хода" до 160 километров на одной зарядке АКБ. Сами же батареи способны выдержать 3000 циклов заряда-разряда.

По уровню шума 12 двигателей совсем не составят "конкуренции" вертолету. Ибо шум от этих движителей примерно в 100 тише самого обычного вертолетного винта.

На "сейчас" головная компания Archer Aviation начала возведение завода в Джорджии с форматом выпуска около 650 такси в год. При благоприятных условиях эта цифра может быть масштабирована до 2200 машин.









Правда без сертификата от Федерального управления гражданской авиации США данный проект не сможет подняться в воздух. И получение необходимой "лицензии" Archer Aviation попробует осуществить в 2024 году.

О том что это с вероятностью 146% случится, говорит тот факт, что уже известен первый маршрут Midnight: от аэропорта Ньюарк Либерти что в Нью-Йорке до центра Манхэттена с протяженностью в 10 километров.

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