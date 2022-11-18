Причем половина этой суммы может приходиться на национальные резервы РФ

Страны Европы и сам Европейский Союз - правовые государства. Любое "движение" в любом направлении должно "начинаться" с законов. В том числе и грабительское. Ведь никогда такого не было (ну почти), чтобы без постановлений суда забрать активы частного лица, что уж там говорить про чужое государство. Но, как говорится, в наше время "творится история". Ведь теперь возможно изъятие российских активов. А чтобы они не "убежали", их заморозили.

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Так осведомленный источник сообщил сведения из документа с грифом "для служебного пользования" из Европейской комиссии. Согласно которому, в Европе в "подвешенном состоянии" находятся активы российского государства на сумму порядка 68 миллиардов в общеевропейской валюте. Из этой суммы около 50 млрд "спрятаны" в Бельгии, примерно 5 млрд в Бельгии. Остальные активы рассредоточены в Австрии, Италии, Франции и ФРГ. А 33,8 млрд из общей суммы могут составлять резервы национального фонда России.

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Данный прецедент может стать печальным триггером для иных государств вывести свои активы из государства-вора (речь идет о Европейском Союзе). Ведь никто не знает кто будет следующим...