Что ни говори, а американцам не занимать железобетонной уверенности в себе. Вот правда. Даже ядерный взрыв не испугает бравых заокеанских "вояк". Но с небольшим уточнением: если "небольшой инцидент" атомной сущности произойдет не в "самой демократичной стране мира", а "где-нибудь" в - Европе.
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И текст выше не я придумал, именно так считает и думает аж цельный глава Министерства внутренней безопасности. Так Алехандро Майоркас, тот самый руководитель-оптимист, поделился данными в письменном виде, где радиация и последствия ядерных атак для американцев - ничтожны. Все это касается, прежде всего, той самой Европы, за которую американцы "как бы" радеют. И прямо говорят: если в Европе "бабахнет" ядрен-батоном, то последствия для Америки будут околонулевые.
Но ведь если в Европе что-то "случайно" взорвется атомно-нейтронное, то так же "случайно" в Америку может прилететь уж очень ядреное в ответ "на всякий случай". Но устойчивостью к радиации, при "инциденте" на "родине демократии" - американцы не обладают скорее всего.
Так что, будем верить в благоразумность всех ключевых мировых игроков.