Все мы помним выражения, ставшие знаменитыми и превратившиеся в мемы, такие, как "перегруппировка" и "жест доброй воли". Не будем рассуждать, чем продиктованы были события, повлекшие употребление новых "крылатых фраз", но для борьбы с враньем "созрела" Маргарита Симоньян - главный редактор Russia Today. Отважная женщина предложила строгое нововведение - уголовную ответственность за слишком "вольную трактовку" по поводу проведения СВО на Украине, попросту говоря, предложила наказывать за откровенную ложь и обман.
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В своей авторской программе топ-менеджер международного СМИ порассуждала о цепочке маленькой лжи, которая проходя от самого низового командирского звена до высоких штабных чинов, превращается в снежный ком откровенной брехни и дезинформации. Причем по мнению известной журналистки, ложь, распространяемая ответственными военными чиновниками и прочими сопричастными, много страшней чем фейки от простых (или проплаченных провокаторов) граждан.
Не забыла Симоньян упомянуть и Херсон, назвав этот город "итогом" вранья.
На самом деле госпожа журналистка не одинока в своем гневном мнении по поводу лжи и обмана: разделяют итоговую позицию по данной проблематике и простые люди, и рядовые бойцы, и топовые корреспонденты.