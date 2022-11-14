"Маска", "Эйс Вентура", но прежде всего - это "Тупой и еще тупее". Назвав все эти три фильма, на память приходит только одно знаменитое имя и фамилия. Вот Да. И это вот все - Джим Керри. Который с сегодняшнего дня не сможет посетить Россию из-за санкций, введенных против него лично российским Министерством иностранных дел.
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Возможно чудаковатый актер умеет удивлять, и возможно ему пришла шальная мысль в голову "ляпнуть" что-нибудь не то, задев чувства россиян. Но правда оказалась куда более прозаичная: "наш" улыбака-кривляка виноват уж тем, что помимо американского гражданства, у актера имеется паспорт "канадщины". И вот после так называемого золотого списка, против которого власти Канады ввели санкции, Россия ответила своим списком, вмещающий в себя около 100 владельцев канадского паспорта. И одним из таких "счастливчиков" оказался знаменитый телевизионный комедиант Джим Керри.
В частности, канадские санкции касаются так называемой энергетической элиты России. А это "как бы" наш ответ.