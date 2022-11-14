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Бронированный костюм "как у героев" голливудских фильмов создадут для российской армии
Костюм российского "железного человека" будет состоять из композитной брони, а компоновка на теле носителя в форме лат средневекового воина
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   Если бы мне сказали лет этак 10 назад что у российских бойцов вооруженных сил может появиться бронекостюм из композитов - я назвал бы такое строго "ненаучно фантастикой". Но кажется кто-то был неправ...

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   Член управленческого аппарата "Армокома", структуры, занимающегося производством экипировки для военных и средств защиты, поделился виденьем, что вскоре в России "придумают" латы "железного человека", содержащих в основе своей композитные материалы. Олег Фаустов уточнил, продвинутая защита будет напоминать "обмундирование" рыцаря.


Источник фото: tadviser.ru


   На заводе "подсуетились" и с названием: проект брони "солдата из будущего" будет называться "Легионер" (как тот фильм с Ван Даммом, да-да). И как заметил топ-менеджмент консорциума, целевая разработка бронированной экипировки - удел большинства продвинутых военных государств. 

   На данный момент в большинстве современных стран с военной точки зрения, увеличивается удельный вес роботизированных машин, но устанавливает "присутствие" в освобожденных "квадратах" и контролирует занятые территории - человек. Поэтому идея повышения бронированности индивидуальной боевой человеческой единицы не кажется чем-то из ряда вон выходящим. И в России стараются идти в ногу со временем в разработке такой вот экипировки.

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#экзоскелет #легионер #концепция солдата будущего
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