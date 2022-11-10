За маленький населенный пункт Донецкой области велись напряженные бои с начала октября 2022 года

То что СВО "забуксовала", не говорит только ленивый, мол все "слили" все - "большой договорняк". Мне, лично, никто не докладывал кто там и что слил, но поступает информация, что в результате крайне напряженных боев под российский контроль перешло село Павловка, что в Волновахском районе Донецкой области.

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Если у кого память хорошая, помнят, как это же село в кадрах новостей "мелькало" еще весной. Именно тогда весной над селом впервые поднялись флаги ДНР и РФ. Но уже в начале лета этот населенный пункт пришлось оставить. Но сейчас путем скоординированных действий ротно-батальонных групп бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ и Оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад" с большей части жилой застройки удалось выбить противника.









Казалось бы, село да село, но нет, именно взятие этой территории открывает "перспективы" освобождения Угледара.

При успешном осуществлении всех оперативных мероприятий, ВСУ будет много тяжелей обстреливать многострадальный Донецк. Расстояние от Павловки до Донецка около 50 километров.

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