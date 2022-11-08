Каждый год в Китайской республике (та, что со столицей в городе Пекине) публикуется рейтинг самых богатых жителей Поднебесной. И вы изрядно удивитесь, но топ1 на вершине пирамиды современных крезов оказался производитель воды Nongfu - Чжун Шаньшань. "Король бутилированной воды" заработал к моменту составления рейтинга около 455 миллиардов юаней, что составляет 65 миллиардов в долларовом эквиваленте. За прошедший год динамика роста состояния самого богатого китайца составила порядка 12% (65 миллиардов юаней).
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Интересная информация - именно владельца той самой Алибабы - Джека Ма и обогнал Чжун Шаньшань, который до 2021 года был китайским королем богачей (но в результате "длинного языка" пришлось сильно "подраскулачиться").
На втором месте "закрепился" Чжан Имин - c 245 миллиардов юаней (35 миллиардов долларов). Нам сей "мандарин" известен как основатель того самого ненавистного мозгоразжижающего Тик-Тока.
В третье место "вгрызся" Цзэн Юйцюнь - основатель корпорации, производящей те самые li-ion-аккумуляторы. Он заработал 230 миллиардов юаней (32,9 миллиарда долларов).
Ну а Джек Ма занимает "непризовое" пятое место...