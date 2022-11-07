В ходе проверки возможностей сетей пятого поколения запускалось видео в сверхвысоком разрешении (4K) и осуществлялись голосовые и видеотрансляции

Наш мир стремительно меняется, и тот кто не успеет запрыгнуть на подножку "уходящего поезда", имеет все шансы остаться на перроне "навсегда". Это, в первую очередь, касается и так называемых высоких технологий, одной из которых, безусловно и являются телекоммуникационные сети-5G. Которых в России до сих пор нет...

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Сколтех решил устранить этот недостаток, точнее хотя бы начал работать в этом направлении. Так недавно высокотехнологичный отечественный холдинг произвел тестирование базовой станции уровня 5G. Для "вспомоществования" также использовался спутник "Экспресс-80". В свою очередь, последний был создан и запущен на орбиту "Роскосмосом".









В ходе испытаний наземные специалисты проверили возможность "комфортного" воспроизведения видеоконтента в 4К разрешении, обмен массивами данных, ну и "классические" видеоконференции и голосовые звонки.

К чести наших ученых и инженеров, все разработки, использованные в эксперименте, "дело рук" отечественных специалистов - это касается как "железа", так и софта.

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После успешной проверки хочется верить, что недолог час, когда современная высокоскоростная связь появится в самых удаленных углах нашей необъятной Родины.