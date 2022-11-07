Президент России напомнил президенту Франции о историческом событии, произошедшем в конце Второй мировой войны и сподвигнувшем на моментальное прекращение сопротивления Японии в 1945 году

Президент России богат на исторические цитаты, чего только стоит одна из таких - где плохих парней предлагается замачивать аки герой Зеленого слоника, Владимир Епифанцев - замачивал нерадивых любительниц кипятить (здесь отсылка к легендарному ролику "акция Tide"), когда правильные домохозяйки использовали TIde. Так о чем это я...

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В один прекрасный осенний день подобревший инсайдер из дипломатического ведомства поведал занимательную историю о любителе "сливать" конфиденциальные разговоры - Эмманюэле Макроне и Владимире Путине. Где в одной из многочисленных бесед Владимир Владимирович сказал своего французскому коллеге, что "биг бумы", сделавшие капитуляцию Японии в 1945 году - "мгновенной", показали миру реальность, где Победа легко достижима без атак на мегаполисы.









Таблоид Daily Mail перевел это высказывание с дипломатичного "эзопова языка" на язык "человеческий", где черным по белому понятно, что власти России вполне готовы применить маломощное ядерное оружие для завершения конфликта сами знаете где. Все всё поняли - в том числе и "мальчик" Макрон. И да, при проведении операции, матерь городов русских - не пострадала бы.

В конце сентября 2022 года президент России уже делал публичное заявление, что ядерное оружие может быть применено при угрозе территориальной целостности государства. И это не будет обманом или лукавством, заявил Владимир Путин.

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