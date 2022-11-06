Атаковать можно не только известный новостной сайт или компьютер Пентагона, но и вроде бы не представляющий ничего "интересного" - наземный астрономический объект, точнее телескоп.
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Анонимные "труженики" вредоносного кода и скриптов, остановили работу одного из самых полезных радиотелескопов Земли. Речь идет о телескопе, находящимся в горном массиве страны Чили. Сайт наблюдательного комплекса перестал "пинговаться", а астрономы остановили свое наблюдение за далекими горизонтами Вселенной. Но "рухнул" не только сайт, но и внутрисетевая почта.
Пока киберспециалисты ищут бреши в системе безопасности, сквозь которые смогли "проломиться" неизвестные хакеры, пункт наблюдения за космосом перешел в "независимый" режим работы. Вследствие чего, ученые всего мира, изучающие звезды и далекие планеты, лишились доступа к ресурсам ALMA. Ну а местные работники "фермы" остались без своих рабочих обязанностей.
Из хорошего: хакеры не смогли взломать серверы, хранящие научные данные, полученные с радиотелескопа. Но правда и "спецы" не смогли найти - кто же провел эту масштабную успешную миссию, что в свою очередь, не может гарантировать неповторения следующей атаки.